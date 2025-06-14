İSRAİL’İN SALDIRISIYLA BÖLGEDE GERGİNLİK ARTTI

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından, bölgede gerginlik devam ediyor. Bu durum sonucunda İran hava sahası uçuşlara kapandı. Ülkelerine dönmek isteyen İranlılar ve İran’dan gelen turistler kara yolunu tercih etmeye başladı.

KAPIYA GELDİK, UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Tahran’dan dönen ve İstanbul’da yaşayan bir kişi, “Tahran’dan geliyorum, İstanbul’da yaşıyorum. Turist olarak gittim. Uçuşum pazar günüydü. Uçuşlar iptal olunca kapıya geldik. Çoğu arkadaşımız da bu şekilde. Amerika’dan, Almanya’dan gelen arkadaşlar var. Çoğu kişi bu şekilde mecburen çıkış yapmak zorunda. Maalesef Van ve etraf şehirlerde de uçuş kalmamış. Biletler perşembe, cuma gününe kadar satılmış. Otobüsle İstanbul’a dönmek zorundayız. Tabii savaş dolayısıyla huzursuzluk var. Gelecek ne getirecek bilinmiyor. İnsanlar lüzumsuz yere bir korku yaşayacak” şeklinde konuştu.

İRAN HALKINDAN KORKU YOK

İran’dan gelen bir turist ise “İran’dan geliyorum. Hava yolları kapalı olduğu için buraya geldim. Buradan da Almanya’ya uçacağım. Uçak arayacağım, bakalım inşallah şansım olursa bulurum. Duydum 2 haftadır tüm uçaklar dolu. Ama inşallah buluruz. Ama İran’da durum şu an iyi değil; her yeri mahvettiler. Ama İran milletinin hiç korkusu yok” dedi.

KAÇIŞ DEĞİL, TURİST OLARAK GELİYORLAR

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda araç saha sorumlusunun ifadelerine göre, “Savaş başladı, bizi de etkiledi tabii ki. Biraz yoğunluk düştü. Daha doğrusu bu savaşla ilgili hepimiz mağdur olduk. Şu anda yolcu sayısı düştü. İki gündür savaş başladığından beri yolcu sayımız düştü. Gelenler her zamanki gibi turist olarak geliyor, bu bir kaçış değil. İranlılar normal bir turist olarak Türkiye’ye giriş yapıyor” dedi.