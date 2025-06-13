İran Hava Sahasını Kapatıyor

İRAN’IN HAVA SAHALARININ KAPATILMASI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapattı. Öte yandan, İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion havalimanındaki faaliyetler süresiz olarak durduruldu. İsrail’in bayrak taşıyıcı hava yolu El Al Airlines da, ülkedeki tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

UÇUŞLARIN ROTALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı seferlerinin rotasını değiştirdi ve bazı uçuşlarını kalkış noktalarına geri döndürdü. Saldırı esnasında Emirates, Lufthansa ve Air India’nın gerçekleştirdiği uçuşlar İran hava sahasında yer alıyordu. Saldırı sonrasında uçuşların, Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildiği bildirildi. Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değişikliğine giderken, Manchester’dan Dubai’ye giden Emirates seferinin İstanbul havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.