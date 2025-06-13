Haberler

İran Hava Sahasını Kapatıyor

İRAN’IN HAVA SAHALARININ KAPATILMASI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapattı. Öte yandan, İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion havalimanındaki faaliyetler süresiz olarak durduruldu. İsrail’in bayrak taşıyıcı hava yolu El Al Airlines da, ülkedeki tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

UÇUŞLARIN ROTALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı seferlerinin rotasını değiştirdi ve bazı uçuşlarını kalkış noktalarına geri döndürdü. Saldırı esnasında Emirates, Lufthansa ve Air India’nın gerçekleştirdiği uçuşlar İran hava sahasında yer alıyordu. Saldırı sonrasında uçuşların, Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildiği bildirildi. Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değişikliğine giderken, Manchester’dan Dubai’ye giden Emirates seferinin İstanbul havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

KOM Operasyonunda 5 Şahıs Yakalandı

Samsun’da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında beş kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak tütün, makaron ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Haberler

Ankara’da Su Kesintileri Açıklandı

Ankara'da 13 Haziran'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belirlendi. Kesintinin süresi ve yeniden su verileceği saatler merak ediliyor. Ayrıntılar için ilgili duyurular takip edilmeli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.