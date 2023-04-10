İran heyeti, Suudi Arabistan’a gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görevlendirilen heyetin konsolosluk ve büyükelçilikleri denetlemek üzere Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan’daki büyükelçilik ve konsolosluk işlemlerini denetlemek ve görüşmek üzere İran’dan bir heyetin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a gideceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında, Suudi Arabistan ile ilişkileri ele aldı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme çabalarının bölgede istikrar ve güvenliği artıracağını belirten Kenani, “İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşması şu ana kadar bölgede olumlu bir hava oluşturdu. İki ülke arasındaki iş birliği bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği olumlu yönde destekleyecektir” dedi.

Suudi Arabistan ile karşılıklı olarak büyükelçilikleri açma aşamasında olduklarını ifade eden Kenani, İran’dan bir heyetin büyükelçilik ve konsolosluk işlemlerini denetlemek ve görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a gideceğini söyledi. Suudi Arabistan’dan bir heyetin de aynı maksatla başkent Tahran’da bulunduğunu açıklayan Kenani, “Suudi Arabistan heyeti cumartesi Tahran’a ulaştı. Büyükelçilik ve konsolosluk binalarının açılması için gerekli ön hazırlıklar yapılıyor. Aynı şekilde İran’dan bir heyet büyükelçilik işlemlerinin denetimi ve incelenmesi için önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Suudi Arabistan’a gidecek” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER

İran ile Suudi Arabistan, geçtiğimiz 10 Mart’ta Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Anlaşma çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan’ın 2 ay içerisinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.