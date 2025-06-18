İran Hükümeti, Vatandaşlarına Siber Güvenlik Uyarısı Verdi

İRAN HÜKÜMETİ SİBER GÜVENLİK UYARISI YAPIYOR

İran hükümeti, vatandaşlarına siber güvenlik konusunda önemli bir uyarı yaptı. Devlet kanalı İran Radyo Televizyon Kurumu’na (İRİB) açıklama yapan yetkililer, İran halkının WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınmalarını gerektiğini vurguladı. Hükümet, bu uygulamaların savaş koşulları altında tehlikeli olabileceğini belirterek, vatandaşların yer değişikliklerinde cep telefonlarını kapatmalarını istedi.

CEP TELEFONU TAKİBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamada, “İnsanlar cep telefonlarını hassas yerlere götürmekten kaçınmalıdır. Özellikle de hassas kuruluşların çalışanları, güvenli telekomünikasyon hatları kullanmalı ve güvensiz yazılımları kullanmaktan kaçınmalı” denildi. İran Siber Güvenlik Komutanlığı ise, İsrail’in İran’ın dijital altyapısına yönelik geniş çaplı bir siber saldırı başlatmayı hedeflediğini ifade etti. Komutanlık, saldırıların çoğunun başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü ve önlemlerin İsrail’in siber katmanlara nüfuz etmesini engellemek için alındığını aktardı.

BANK SEPah HEDERİ VE İSRAİL SALDIRILARI

İran’ın en büyük bankası olan Bank Sepah, sabah saatlerinde siber saldırıya uğradı. İsrail ile bağlantılı bir bilgisayar korsanlığı grubunun bu saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Bank Sepah’ın bütün verilerini imha ettik” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ayrıca, İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti, toplam sivil can kaybı ise 224 olarak açıklandı. İran ordusunun bu duruma yönelik İsrail’e yaptığı balistik füze misillemesinde ise 24 kişinin öldüğü bildirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.