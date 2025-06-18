İran Hürmüz Boğazı’nı kapatabilir mi?

İRAN’IN HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATMA TEHDİDİ

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığı, küresel enerji krizini tetikleyebileceği korkusunu doğuruyor. Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki gerilimi daha da artırma potansiyeline sahip. ABD’nin İsrail-İran ihtilafına müdahale eğilimi ile yükselen gerginlik, gözleri bu stratejik noktaya çevirdi. Umman Körfezi ile Basra Körfezi’ni bağlayan bu boğaz, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığı açısından büyük öneme sahip. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), bu boğazı “dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahı” olarak tanımlıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ÖNEMİ

Kuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman’ın yer aldığı Hürmüz Boğazı, en dar yerinde 33 kilometre genişliğinde. Boğazda iki yöne üçer kilometre genişliğinde denizci şeritleri bulunuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt gibi OPEC ülkeleri, Basra Körfezi’ndeki petrol alanlarından çıkan büyük miktardaki ham petrolü bu su yolu üzerinden taşıyor. Enerji ve navlun piyasası danışmanı Vortexa’nın verilerine göre, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol, kondensat ve yakıt bu boğazdan geçiyor. Ayrıca, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üreticisi olan Katar da LNG ihracatını büyük ölçüde bu yolla gerçekleştiriyor.

İRAN’IN OLASI ADIMLARI

İran, geçmişte Batı ile yaşadığı gerilimlerde Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapatmakla tehdit etmişti. Tahran’ın, İsrail’in saldırıları ile artan gerilimde bu stratejiyi yeniden düşündüğü ifade ediliyor. İran rejiminin, özellikle ABD’nin İsrail’e destek vermesi ve nükleer tesislerine yönelik saldırıları durumunda hangi önlemleri alacağına dair planlarında bu seçeneği değerlendirdiği bildiriliyor. İran’ın eski Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tankerlerin ve LNG kargolarının Hürmüz Boğazı’ndan sadece İran’ın izniyle geçmesi gerekiyor,” diyerek bu politikanın önemine dikkat çekti.

MUHTEMEL SONUÇLAR VE ETKİLERİ

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini durdurma girişimleri, Ortadoğu’da askeri çatışmaların artmasına neden olabilir. Ayrıca, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara ve ham petrol fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Bu durum, tüketicilerin benzin ve diğer petrol ürünleri için ödedikleri fiyatlara da yansıyacaktır. ABD Başkanı, İran’ın liderine yönelik “sabrımız tükeniyor” açıklaması ile tansiyonu artırarak petrol fiyatlarını son beş ayın zirvesine çıkardı. Hürmüz Boğazı halen açık olsa da, deniz taşımacılığında navlunda bir artış olduğu yönünde haberler var.

BOĞAZ KAPANIRSA ETKİLENENLER

İran’ın boğazdan geçişleri engellemesi, Tahran’ın Suudi Arabistan ve BAE gibi Körfez ülkeleri ile olan ilişkilerini tehlikeye atabilir. Körfez ülkeleri, İran’a yönelik saldırıların bedelini ödemek zorunda kalabilir. Uzmanlar, İran’ın tüm petrol ihracatını deniz yoluyla yaptığını ve boğazı kapatmanın Çin ile ilişkilerini bozabileceğini belirtiyor. Bu durum, etkilenmesi muhtemel ülkeler arasında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’yi ön plana çıkarıyor. EIA’nın tahminlerine göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ham petrol ve diğer yakıt sevkiyatlarının yüzde 82’si Asyalı tüketicilere yönleniyor.

ALTERNATİF ROTALAR VE ÇÖZÜMLER

Suudi Arabistan ve BAE, son yıllarda Hürmüz Boğazı’nı bypass etmek için alternatif yollar oluşturmak adına çalışmalara başladı. Her iki ülke de, ham petrol taşımalarına olanak tanıyan yeni altyapılar geliştirdi. Örneğin, Suudi Arabistan günde beş milyon varil kapasiteli Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nı işletiyor. BAE ise karada bulunan petrol sahalarını Umman Körfezi’ndeki Fujairah ihracat terminaline bağlayan bir boru hattına sahip. EIA’nın tahminlerine göre, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin kesintiye uğraması durumunda günde yaklaşık 2 milyon 600 bin varil ham petrol alternatif yollarla taşınabilecektir.