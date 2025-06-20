İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatabilir Mi?

İRAN’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

İran, ABD’nin İsrail’e destek verip savaşa resmi müdahale yapması durumunda, Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini gündeme getirdi. İran Meclisi’nin kıdemli üyelerinden Ali Yezdihah, yaptığı açıklamada, “Eğer ABD, siyonistlerin yanında savaşa resmen ve fiilen girerse, İran’ın ABD ve Batılı ülkelere baskı uygulamak amacıyla petrol ticaretinin geçişini sekteye uğratma hakkı doğar” dedi. Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlık Divanı üyesi Behnam Saeedi, İran’ın düşmanlarına karşı birçok seçeneği bulunduğunu aktararak, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılması bu seçeneklerden biridir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı emri vermeye yaklaştığı yönündeki iddiaların etkisi altında gerçekleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlayan önemli bir su yoludur. En dar noktası 33 kilometre olan boğazda, iki yönlü yaklaşık 3’er kilometrelik gemi geçiş koridorları bulunur. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 26’sı bu boğazdan geçtiği için Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından vazgeçilmez bir nokta haline geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı, boğazdaki herhangi bir kesintinin, küresel petrol piyasalarında ciddi etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

İRAN’IN KAPATMAYA YÖNELİK PLANI

İran son yıllarda Hürmüz Boğazı’nı kapatma kapasitesini savunuyor. Ancak bu, fiziksel olarak bir kapı kapatmak anlamına gelmiyor. İran, boğazı “fiilen” kullanılmaz hale getirmek için çeşitli yöntemler deneyebilir. 1980’lerindeki İran-Irak Savaşı sırasında, İran, petrol tankerlerini hedef almak için Çin yapımı Silkworm füzeleri kullanarak ve hızlı botlarla tacizler düzenleyerek çeşitli stratejiler uygulamıştı. Bu tür saldırılar, boğazın tamamen kapanmasına neden olamazken, sigorta maliyetlerini artırmış ve sevkiyatlarda gecikmelere yol açmıştı.

KAPANMA SENARYOLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin (CRS) raporuna göre, İran, Hürmüz Boğazı’nı kademeli olarak kapatmayı amaçlayan birkaç senaryoyu hayata geçirebiliyor. Bu senaryolar arasında; boğazda gemi geçişine kapatıldığını ilan etmek, geçişlerde saldırı riskiyle tehdit etmek, uyarı ateşi açmak, deniz mayınları döşemek ve yabancı donanma unsurlarına saldırmak gibi çeşitli taktikler yer alıyor.

KAPANMA DURUMUNDA OLUŞACAK SONUÇLAR

Eğer İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya yönelik somut bir adım atarsa, bu durum uluslararası askeri müdahaleyi tetikleyebilir. Uzmanlar, böyle bir girişimin şu anda düşük ihtimalli göründüğünü belirtiyor. Ancak gerçekleşmesi durumunda, İran’ın petrol yaptırımlarına karşı çıkan bazı ülkelerin desteğini kaybetme riski de bulunuyor.