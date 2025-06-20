İran, Hürmüz Boğazı’nı Kapatabilir Mi?

İRAN’DAN SAVAŞ UYARISI

İran, ABD’nin İsrail’e destek vererek savaşta aktif bir rol alması durumunda, Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu. İran Meclisi’nin kıdemli üyelerinden Ali Yezdihah, yarı resmi Mehr haber ajansına verdiği demeçte, “Eğer ABD, siyonistlerin yanında savaşa resmen ve fiilen girerse, İran’ın ABD ve Batılı ülkelere baskı uygulamak amacıyla petrol ticaretinin geçişini sekteye uğratma hakkı doğar” dedi. Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlık Divanı üyesi Behnam Saeedi ise İran’ın düşmanlarına karşı birçok seçeneğinin bulunduğunu vurgulayıp, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılması bu seçeneklerden biridir” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine karşı askeri saldırı emri verme olasılığı üzerindeki iddialar sürecinde geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlayan dar bir su yolu olarak dikkat çekiyor. En dar noktasının 33 kilometre olduğu boğazda, iki yönlü yaklaşık 3’er kilometrelik gemi geçiş koridorları mevcut. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 26’sının bu boğazdan geçtiği belirtiliyor, bu da Hürmüz Boğazı’nı küresel enerji piyasaları açısından vazgeçilmez kılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, burada yaşanacak bir kesinti, küresel petrol piyasalarında ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATABİLİR Mİ?

İran, uzun zamandır Hürmüz Boğazı’nı kapatma kapasitesine sahip olduğunu savunuyor. Ancak bu durum, fiziksel bir kapı kapatmak gibi olmuyor. İran, boğazı “fiilen” kullanılmaz hale getirmeyi hedefleyebiliyor. 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında İran, Çin yapımı Silkworm füzeleriyle petrol tankerlerini ve yükleme tesislerini hedef almış, hızlı botlarla tacizler düzenlemişti. Bu eylemler, boğazın tamamen kapanmasını engellemiş olsa da sigorta maliyetlerini yükseltmiş ve sevkiyatlarda gecikmelere yol açmıştı.

MASADAKİ KAPANMA SENARYOLARI

ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin (CRS) bir raporuna göre, İran, Hürmüz Boğazı’nı kademeli olarak kapatma amacıyla birçok senaryoyu hayata geçirebilir. Bunlar arasında, boğazın gemi geçişine kapatıldığını ilan ederek caydırıcılık yaratmak, daha açık tehditler savurarak durdurma veya alıkoyma riskiyle tehdit etmek, uyarı ateşi açmak, deniz mayınları döşemek ve yabancı donanma unsurlarına denizaltılar, savaş gemileri veya hava araçlarıyla saldırılar yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma eylemi, uluslararası askeri müdahaleyi tetikleyebilir. Uzman raporları, böyle bir girişimin şu an için düşük ihtimalli göründüğünü belirtse de, gerçekleşmesi durumunda uzun sürmeyeceği öngörülüyor. Ayrıca, İran, petrol yaptırımlarına karşı çıkan bazı ülkelerin desteğini kaybedebilir.