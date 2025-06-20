İran, Hürmüz Boğazı’nı Kapatabilir Mi?

İRAN’DAN ABD’YE UYARI

İran, ABD’nin İsrail’e destek vererek savaşın içine resmi olarak girmesi halinde, Hürmüz Boğazı’nı kapatma konusunda uyarıda bulundu. İran Meclisi’nin yüksek profilli üyelerinden Ali Yezdihah, yarı resmi Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, “Eğer ABD, siyonistlerin yanında savaşa resmen ve fiilen girerse, İran’ın ABD ve Batılı ülkelere baskı uygulamak amacıyla petrol ticaretinin geçişini sekteye uğratma hakkı doğar.” ifadelerini kullandı. Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlık Divanı üyesi Behnam Saeedi ise, İran’ın düşmanlarına karşı birçok seçeneği bulunduğunu belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılması bu seçeneklerden biridir.” dedi. Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine karşı askeri müdahale planları yapma ihtimali üzerine geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlayan dar bir su yolu. Boğazın en dar noktası 33 kilometre olup, her bir yönde yaklaşık 3’er kilometrelik gemi geçiş koridorları bulunmakta. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 26’sı bu boğazdan geçiyor, bu da Hürmüz Boğazı’nı küresel enerji piyasaları açısından vazgeçilmez kılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, boğazdaki herhangi bir kesinti, küresel petrol piyasalarında önemli sonuçlar doğurabiliyor.

İRAN’IN KAPAMA İHTİMALI

İran, uzun süredir Hürmüz Boğazı’nı kapatma kapasitesine sahip olduğunu savunuyor. Ancak, bu durum fiziksel olarak bir kapı kapatmak anlamına gelmiyor. İran, boğazı “fiilen” kullanım dışı bırakmaya çalışabilir. 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında, İran Çin yapımı Silkworm füzeleri ile petrol tankerlerini ve yükleme tesislerini hedef almış, hızlı botlarla da taciz operasyonları düzenlemişti. Bu saldırılar, boğazı tamamen kapatamamış olsa bile, sigorta maliyetlerini artırarak sevkiyatlarda gecikmelere yol açmıştı.

BOĞAZIN KAPANMA SENARYOLARI

ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin (CRS) raporuna göre, İran boğazı kademeli olarak tıkamayı amaçlayan birkaç senaryoyu uygulamaya koyabilir: 1- Boğazın gemi geçişine kapatıldığını ilan ederek, geçiş yapmaya çalışanlara yönelik açık bir tehdit sunmadan caydırıcılık oluşturmak; 2- Gemi geçişlerine karşı daha belirgin tehditler savurarak durdurma, alıkoyma ya da saldırı riskleriyle tehdit etmek; 3- Uyarı ateşi açmak; 4- Deniz mayınları döşemek; 5- Denizaltılar, savaş gemileri, kıyıdan fırlatılan seyir füzeleri ya da hava araçlarıyla yabancı donanma unsurlarına saldırmak.

KAPANMA DURUMUNDA OLABİLECEKLER

Eğer İran Hürmüz Boğazı’nı kapatma yönünde somut bir adım atarsa, bu durum uluslararası askeri müdahaleyi tetikleyebilir. Uzman raporları, böyle bir durumun şu an için düşük ihtimalli olduğunu belirtse de, gerçekleşirse uzun sürmeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca İran, petrol yaptırımlarına karşı çıkan bazı ülkelerin desteklerini kaybedebilir.