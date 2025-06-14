İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatmış Durumda

İRAN’DAN MİSİLLEME HAREKETLERİ

İsrail’in İran nükleer tesislerine ve stratejik noktalardaki kişilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara İran, misilleme olarak karşılık veriyor. İran ordusu, Tel Aviv’e yönelik balistik füze saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın “iki bildirim olana kadar tüm gemi geçişlerine kapatıldığını” duyurdu. Açıklamada, “Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek” ifadesine yer verildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KRİTİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birleştiren dar bir geçit olup, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol üstleniyor. Bu boğazın kapatılması, küresel petrol arzının “yaklaşık yüzde 20’sini” etkileyebiliyor. JP Morgan, Haziran ayında yayımladığı bir analizde, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda petrol fiyatlarının varil başına “120 ila 130 dolara” kadar yükselebileceğini öngördü.

TARİHSEL ARKA PLANI

Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehditleri tarihsel olarak da önemli bir yer tutuyor. 1983’te İran Meclis Başkanı Ayetullah Rafsancani, “Gemi geçişini toplarla engelleriz; Kalaşnikof yeter” diyerek bu olasılığı gündeme getirdi. Daha sonra, Aralık 2011’de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, “Boğaz’ı kapatır, bir damla petrol bile gönderilmez” şeklinde bir tehditte bulundu.

TEHDİTLER VE TATBİKATLAR

İran Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı kapatma amacına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi. Komutanlar, “Boğaz’ı kapatmak su içmek kadar kolay” şeklinde açıklamalar yaptı. ABD’nin ise bu duruma karşı sert bir yanıtı oldu. Dönemin Savunma Bakanı Leon Panetta, “Boğazın askeri angajman için kırmızı çizgi olduğunu” vurguladı.

ABD’NİN YANITLARI VE STRATEJİK DURUM

ABD, İran’ın petrol ihracatını sıfırlamaya yönelik hamlelerine karşılık verirken, Ruhani “İran petrolü engellenirse diğer bölge petrolü de ihraç edilemez” diyerek bir kez daha kapatma tehdidinde bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı İsmael Kevseri, “Petrol sevkiyatı engellenirse dünya için boğazın kapatılacağı” sinyalini verdi. ABD ise bölgede askeri güç kullanarak “seyir özgürlüğü”nü koruyacağını açıkladı ve Pentagon Sözcüsü Bill Urban, “Tankerlerin transitini engellemek yasa dışıdır” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK DEĞERİ

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve LNG ticaretinin ana çıkış noktalarından biri durumunda. İran, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin %80’i bu koridordan geçiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, 2016 yılında burada günlük ortalama “18,5 milyon varil petrol” sevk edildi. Boğazın en dar noktası 50 km, savaş gemileri için ayrılmış seyrüsefer koridorları ise 3 km genişliğinde iki yönlü olarak bulunuyor. Alternatif olarak geliştirilebilecek Trans Arabistan Petrol Boru Hattı, talep edilen kapasiteye ulaşamadığı için boğazın stratejik önemi artıyor.

BLOKAJIN ZORLUKLARI

Bir 2009 tarihli analiz, İran’ın Hürmüz’ü kapatmadaki zorluklarına dikkat çekiyor. Uzun süren mayın yerleştirme süreçleri, sığ sulardaki denizaltı operasyonlarının zorluğu ve yüksek görünürlükteki füzelerle blokaj girişiminin kolayca tespit edilebilmesi, ciddi teknik ve taktik engeller olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ABD’nin gerektiğinde burayı yeniden kontrol altına almak için her türlü askeri tedbiri alacağı da belirtiliyor.