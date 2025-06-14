İran, Hürmüz Boğazı’nı Kapatmıştır

İran, İsrail’in gerçekleştirdiği nükleer tesisler ve stratejik noktalara yönelik saldırılara aynı şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Tel Aviv’e yönelik balistik füze saldırılarının ardından, İran ordusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın ikinci bir duyuruya kadar tüm gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, “Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek” ifadeleri yer aldı.

AKARYAKIT TİCARETİ TEHDİT ALTINDA

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan kritik bir geçit olup, bölgede petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir öneme sahip. Boğazın kapatılması, bölgesel akaryakıt ticaretini ciddi şekilde tehdit ediyor.

PETROL FİYATLARI 130 DOLARA ÇIKABİLİR

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkileyebilir. JP Morgan’ın Haziran ayında yaptığı analizde, böyle bir durumda petrol fiyatlarının varil başına 120 ila 130 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

1983 yılında İran Meclis Başkanı Ayetullah Rafsancani, dönemin Ruhani Lideri Hamaney’in temsiliyle Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu. 2011 yılında ise ABD’nin İran petrolüne yaptırım planlaması sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın yardımcısı, “Boğaz’ı kapatır, bir damla petrol bile gönderilmez” açıklamasıyla ciddi bir tehditte bulundu.

TATBİKATLAR VE RETORİK

İran Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı kapatma amacıyla çeşitli tatbikatlar düzenledi. Komutanlar, “Boğaz’ı kapatmak su içmek kadar kolay” ifadelerini kullanarak, bölgedeki gerginliği artırdı. ABD, dönemin Savunma Bakanı Leon Panetta ve 5. Filo yetkilileri ile bu duruma sert bir yanıt vererek, boğazın askeri angajman için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

RUHANİ’NİN TEHDİTLERİ

ABD, İran’ın petrol ihracatını sıfırlamak amacıyla adımlar atınca, Cumhurbaşkanı Ruhani yeniden kapatma tehdidinde bulundu ve “İran petrolü engellenirse diğer bölge petrolü de ihraç edilemez” dedi. Devrim Muhafızları Komutanı İsmael Kevseri, “Petrol sevkiyatı engellenirse dünya için boğazın kapatılacağı” sinyalini verdi. ABD ise bölgede askeri güç kullanarak “seyir özgürlüğü”nü koruyacağını açıkladı ve Pentagon Sözcüsü Bill Urban, “Tankerlerin transitini engellemek yasa dışı” şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz, dünya petrol ve LNG ticaretinin ana çıkış noktasıdır. İran, Suudi Arabistan, BAE gibi üreticilerin %80’i bu koridordan geçmektedir. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne göre, 2016 yılında günlük ortalama 18,5 milyon varil petrol, bu yoldan sevk edilmiştir. Boğazın en dar noktası 50 km, savaş gemileri için ayrılan seyrüsefer koridorları ise 3 km genişliğinde iki yönlüdür. Alternatif olarak önerilen Trans Arabistan Petrol Boru Hattı (1947) istenen kapasiteye ulaşamadığı için Hürmüz Boğazı’nın stratejik değeri artmaktadır.

BLOKAJIN PRATİK ZORLUKLARI

2009 yılında yapılan bir analiz, İran’ın mayınlama veya abluka ile Hürmüz’ü kapatma girişiminde ciddi teknik ve taktik engellerle karşılaşacağını göstermektedir. Analizde, uzun süren mayın yerleştirme süreci, sığ sular nedeniyle denizaltı operasyonlarının zorlukları ve yüksek görünürlükte füzelerin blokaj girişimlerinin kolay tespit edilmesi gibi faktörler vurgulanmıştır. Ayrıca, ABD’nin burayı yeniden kontrol altına almak için gerekirse her türlü askeri tedbiri alacağı ifade edilmektedir.