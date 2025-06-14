İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatmıştır

İsrail’in İran nükleer tesislerine ve stratejik noktalara karşı düzenlediği saldırılara İran, misillemelerle yanıt veriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Yapılan balistik füze saldırılarının ardından, İran ordusu resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak Hürmüz Boğazı’nın “ikinci bir bildirime kadar” tüm gemi geçişlerine kapandığını duyurdu. Açıklamada, “Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek” ifadesi yer aldı.

AKARYAKIT TİCARETİ TEHDİT ALTINDA

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan oldukça dar bir geçit olup, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında son derece önemli bir rol oynuyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini sekteye uğratabileceği belirtiliyor. JP Morgan’ın Haziran ayında yayımladığı analize göre, bu tür bir senaryo gerçekleşirse petrol fiyatlarının varil başına 120 ila 130 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

1983 yılında İran Meclis Başkanı Ayetullah Rafsancani, o dönemin Ruhani Lideri Hamaney’inin de temsiliyle Tahran’da, “Gemi geçişini toplarla engelleriz; Kalaşnikof yeter” diyerek Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ifade etmişti. Ayrıca, Aralık 2011’de ABD, İran petrolüne yaptırım planlamaya başlayınca, o dönemin Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, “Boğaz’ı kapatır, bir damla petrol bile gönderilmez” diyerek ciddi bir tehditte bulundu.

TATBİKATLAR VE RETORİK

İran Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı kapatma amaçlı çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdi ve komutanlar, “Boğaz’ı kapatmak su içmek kadar kolay” şeklinde açıklamalar yaptı. ABD ise sert tepkiler vererek, dönemin Savunma Bakanı Leon Panetta ve 5. Filo yetkilileri, boğazın askeri angajman için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti.

RUHANİ’NİN TEHDİTLERİ

ABD, İran petrol ihracatını sıfırlamak için adımlar atmaya başladığında, Ruhani, “İran petrolü engellenirse diğer bölge petrolü de ihraç edilemez” diyerek yeniden kapatma tehdidinde bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı İsmael Kevseri ise, “Petrol sevkiyatı engellenirse dünya için boğazın kapatılacağı” sinyalini verdi. ABD bu duruma karşı bölgede askeri güç kullanarak “seyir özgürlüğü”nü koruyacağını ifade etti. Pentagon Sözcüsü Bill Urban, “Tankerlerin transitini engellemek yasa dışı” şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alarak dünya petrol ve LNG ticaretinin ana çıkış noktası durumunda. İran, Suudi Arabistan ve BAE gibi üreticilerin yüzde 80’i bu koridordan geçiyor. 2016 yılı itibarıyla, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne göre, buradan günlük ortalama 18,5 milyon varil petrol sevk edildi. Boğazın en dar noktası 50 kilometre iken, savaş gemileri için ayrılan seyrüsefer koridorları ise 3 kilometre genişliğinde iki yönlüdür. Alternatif olarak tesis edilebilecek Trans Arabistan Petrol Boru Hattı, istenen kapasiteye ulaşamadığı için boğazın stratejik değeri artıyor.

BLOKAJIN PRATİK ZORLUKLARI

2009 tarihli bir analiz, İran’ın mayınlama veya abluka ile Hürmüz Boğazı’nı kapatma çabalarının ciddi teknik ve taktik engellerle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu durum, uzun süren mayın yerleştirme süreci, sığ sular nedeniyle denizaltı operasyonlarının zor olması ve yüksek görünürlükteki füzelerle blokaj girişimlerinin kolay tespit edilmesi gibi nedenlerle mümkün olabiliyor. Ayrıca ABD’nin, gerekirse bu bölgeyi yeniden kontrol altına almak için her türlü askeri tedbiri alacağına dair ifadeler de vurgulanıyor.