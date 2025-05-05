İran, Husi Suçlamalarını Reddetti

İRAN’DAN HUSİLERİN SUÇLAMALARA YANITI

İran, Yemen’deki Husilerin İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karıştığı iddialarını açıkça reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu tarz “asılsız” yorumların “güçlü ancak zulüm gören” Yemen halkına hakaret olduğunu belirtti. Açıklamada, İran’ın devletlerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması gerekliliğine dair tutumuna vurgu yapıldı. Ayrıca, ABD’nin Yemen’e yönelik askeri saldırılarının, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun “alenen ihlali” olarak kınandığı ifade edildi.

HUSİLERİN İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARI

Husiler, İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı saldırıları genişletme kararı sonrası, İsrail’e kapsamlı hava ablukası ilan ettiklerini duyurdu. Aynı gün içerisinde, Husiler, İsrail’in en büyük uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Saldırı, havalimanının ana terminaline giden yolda gerçekleşti.

ABD HAVA SALDIRILARI ARTARKEN HUSİLERDE SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Son haftalarda, ABD’nin Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarının artış gösterdiği görülüyor. Aynı zamanda Husiler, İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarına hız kazandırmış durumda. Husiler, Kasım 2023’ten bu yana Gazze’deki çatışmalar sırasında Filistinlilerle dayanışma göstermek için İsrail’i hedef almaya devam ediyor.