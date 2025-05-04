İran, Husilerin Saldırılarının Bağımsız Olduğunu Açıkladı

İRAN’DAN HUSİLERİN SALDIRILARINA YORUM

İran, Yemen’deki Husilerin İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların bağımsız bir şekilde yapıldığını, bunun Tahran ile bir ilgisi bulunmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin İsrail’e yönelik eylemlerinin Tahran’la ilişkilendirilmesi tamamen reddediliyor. Açıklamada, “Bu tür temelsiz suçlamalar, bölgede daha fazla istikrarsızlık oluşturmak ve dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmeyi amaçlıyor” ifadeleri yer aldı. Husilerin gerçekleştirdiği eylemlerin olsa olsa, Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla insani bir karar olduğu vurgulandı.

ABD’NİN SALDIRILARI KINANDI

Yapılan açıklamada, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek vererek Yemen’deki altyapı ve sivillere saldırdığı; bu eylemlerin savaş suçu teşkil ettiği ifade edildi. Ayrıca, “İran, ABD’nin Yemen’e yönelik askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olarak kınıyor. Bu saldırıların devamı, Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesinin güvenliği ve istikrarı için tehlikeli sonuçlar doğuracak” denildi.

ASKERİ SALDIRI TEHDİTLERİNE CEVAP

Açıklamanın devamında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırı tehditlerine de değinildi. İran, bu saldırılara kararlı bir şekilde yanıt verileceğini duyurdu. Husiler ise, Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirdikleri saldırılarla, özellikle İsrail’e ve Kızıldeniz’deki bağlantılı gemilere saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Son olarak, Husilerin, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füze ile vurduğu bilgisi verildi.