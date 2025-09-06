“İran’ı Diplomasiye Çağıran Bildiri Taraflıdır”

DİPLOMASİ ÜZERİNE YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİ

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından dün yayımlanan ortak bildiride, İran’ın nükleer programıyla ilgili önemli talepler yer aldı. Bu talepler arasında, İran’ın nükleer denetim taahhütlerine uyması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) tam erişimi yeniden sağlaması, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve zenginleştirme süreciyle ilgili endişeleri gidermesi ve müzakere masasına dönmesi bulundu.

İRAN’DAN GELEN TEPKİLER

İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya’nın ortak bildirisini eleştirdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Japonya’nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran’dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir” ifadelerine yer verildi.

DİPLOMASİ ÜZERİNDEN SUÇLAMALAR

Ayrıca, açıklamada “Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD’dir. Çünkü İran’ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır” denildi. Bu açıklamalar, bölgedeki diplomatik çatışmanın tırmanmasına neden olabiliyor.