İran İle ABD Arasındaki Tansiyon Altına Yarar. Altın Fiyatları Hızla Yükseliyor

İRAN-ABD TANSİYONU ALTINA YARADI

İran ile ABD arasındaki artan gerginlik, Ortadoğu’da yeni bir çatışma ortamı doğurabileceğine dair endişeleri beraberinde getiriyor. Bu durum, piyasalarda panik havasına yol açarken yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye başladı. Yükselen taleple birlikte altın fiyatları hızla artış gösteriyor. Açıklamaların ardından, Orta Doğu’da yeni bir kriz olabileceği düşüncesi, altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Jeopolitik kriz kaygıları, ons altının fiyatını 3377 dolara kadar yükselterek tarihi zirveye ulaşmasını sağladı. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye’de de altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Gram altın, yüzde 0,6’lık bir artışla 4285 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ons altının 3372 dolar direncini test ettiğini ve eğer bu seviyenin üzerine tutunursa yukarı yönlü hareketin 3391-3413 dolar aralığına kadar devam edebileceğini öngörüyor.

DÜZENLEME TAHMİNLERİ

Eğer bu direnç seviyesi geçilemezse, olası bir düzeltmede destek fiyatlarının 3353 ve 3331 dolar seviyelerinde olacağı tahminlerinde bulunuluyor. Türkiye’deki altın fiyatları da bu süreçte önemli seviyelere ulaştı.