İran ile ABD Müzakereleri Devam Ediyor

DOLAYLI MÜZAKERELERİN TARİHİ BELİ BÜYÜK ADIM

İran Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşeceğini açıkladı. Bekayi, “Yapılan istişareler doğrultusunda, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı müzakere turunun önümüzdeki Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor” dedi.

MÜZAKERELERİN AMAÇLARI VE BEKLENTİLERİ

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmek, ardından ise İran’ın nükleer programı üzerine bir anlaşma sağlamak amacı taşıyor. ABD, İran’ın atom bombası üretiminde kullanılabileceğine inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. İran ise nükleer programının her zaman barışçıl olduğuna vurgu yaparken, yaptırımların kaldırılmasına karşılık nükleer programını “kısıtlamaya” hazır olduğunu ifade ediyor. Ancak, ABD’nin geri adım atmayacağına dair güvencelere ihtiyaç duyuluyor.

İRAN’IN ZENGİNLEŞTİRME POLİTİKASI

İran’ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökme, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurma veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşmada belirlenen seviyenin altına düşürme gibi talepleri kabul etmeyeceği belirtiliyor. Bu durum, önümüzdeki müzakerelerin içeriği ve sonuçları açısından oldukça kritik bir aşama oluşturuyor.