İran ile ABD Müzakereleri Devam Ediyor

DOLAYLI MÜZAKERE TARİHİ BELİRLENDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yapılacak olan dolaylı müzakerelerin altıncı turunun 15 Haziran Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşeceğini duyurdu. Bekayi, “Yapılan istişareler doğrultusunda, İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı müzakere turunun önümüzdeki Pazar günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor” şeklinde konuştu.

TARAFLARIN BEKLENTİLERİ

ABD ile İran arasındaki müzakereler, öncelikle karşılıklı güven inşa etmeyi, ardından İran’ın nükleer programı ile ilgili bir anlaşmaya yönelik çerçeve oluşturmayı hedefliyor. ABD, İran’ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını talep ediyor. İran ise nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunarak, yaptırımların kaldırılması karşılığında programını “kısıtlamaya” hazır olduğunu söylüyor. Ancak, ABD’nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İRAN’IN TAVRI BELİRLİ

İran, uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı ya da zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceğini dile getiriyor.