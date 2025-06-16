İran İle Çatışma Sona Erecek

İsrail Başbakanı BİNYAMİN NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini belirtti. Netanyahu, bu konuda “Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek” şeklinde konuştu. Başbakan, İran ile 13 Haziran’dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında ABD basınına detaylar verdi.

İran’ın TERÖR İLE İLGİLİ YAYILIMI

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği yönündeki haberlere yanıt vererek, Hamaney’in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini ve bu durumun İran’ın yarım yüzyıllık bir çatışma yarattığına dikkat çekti. “Orta Doğu’daki herkesi terörize eden, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol sahalarını bombalayan, her yere terörizm, yıkıcılık ve sabotaj yayan bu rejim tarafından yayılan yarım yüzyıllık bir çatışma yaşadık. İran’ın istediği şey ‘sonsuza kadar savaş’ ve bizi nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar” dedi.

İsrail’İN HEDEFİ

İsrail’in gerçekten Hamaney’i hedef alıp almayacağı sorusuna “Yapmamız gerekeni yapıyoruz” şeklinde yanıt veren Netanyahu, daha fazlasını açıklamayarak “Ayrıntılara girmeyeceğim ama onların en iyi nükleer bilim adamlarını hedef aldık” dedi.

ABD İLE STRATEJİK İLİŞKİ

Netanyahu, İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmaya çalışan İsrail’i desteklemenin ABD’nin çıkarına olduğuna vurgu yaparak “Bugün Tel Aviv, yarın New York. Amerika iyinin yanındadır, yanında olmalıdır” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın desteğini derinden takdir ettiğini belirtti.

İRAN’IN SİYASİ STRATEJİSİ

İran’ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump’tan nükleer müzakerelerde esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istemesiyle ilgili Netanyahu, “Hiç şaşırmadım. Yalan söyledikleri, hile yaptıkları ve ABD’yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar. Bu konuda elimizde çok sağlam bilgiler var” dedi.

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