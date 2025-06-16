İran ile İsrail çatışması sürüyor

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI VE TAHİL OPERASYONLARI

Birçok ülke, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi sebebiyle vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için harekete geçti. Dördüncü gününe giren bu gerginlikte, tahliyeler deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve karayolu ile Mısır ve Ürdün üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALMANYA VATANDAŞLARINI ÜRDÜN ÜZERİNDEN TAHLİYE EDİYOR

Almanya, İsrail’den bulunan vatandaşlarını Ürdün’ün başkenti Amman üzerinden tahliye etmeye başlayacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tahliyeler için çarşamba günü bir charter uçuşunun planlandığını belirtti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki tüm Alman vatandaşlarını doğrudan irtibat kurmaları için ELEFAND kriz yönetim listesine kayıt olmaya davet etti. Bu listeye kayıt olanların sayısının 4 bin civarına ulaştığı ve sürekli arttığı bildirildi.

POLONYA VE ÇEKYA TAHLİYELERE BAŞLIYOR

Tahliye sürecine katılan diğer ülkeler arasında Polonya ve Çekya da yer aldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki yaklaşık 200 vatandaşını otobüs yoluyla Ürdün’e götüreceğini açıkladı. Polonya vatandaşlarının buradan hava yolu ile Varşova’ya ulaşacağı belirtildi. Çekya Dışişleri Bakanlığı ise ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarının Tel Aviv’deki büyükelçilik ile irtibat kurması gerektiğini duyurdu. Çekya’nın İsrail Büyükelçisi güvenlik endişeleri sebebiyle dönüş rotalarını açıklamaktan kaçındı.

ABD, SEYAHAT UYARISI YAYIMLIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İsrail, Batı Şeria ve Gazze’ye seyahat etmemeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “silahlı çatışma, terör ve sivil huzursuzluk” nedeniyle bu uyarının yapıldığı belirtildi. ABD vatandaşlarının İsrail’in kuzeyindeki Lübnan ve Suriye sınırlarına 4 kilometre mesafedeki bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Ayrıca, Kudüs’teki büyükelçilik, İsrail’den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplamak için çalışma yürütüyor.

LİTVANYA: “BU SON ŞANS OLUMSUZLUKLAR VAR”

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı, vatandaşların kara yolu ile İsrail’den ayrılmalarını sağlamaya yönelik hazırlıklarının olduğunu duyurdu. Başkan, “İsrail’deki güvenlik durumu gergin ve karmaşık durumda, bu nedenle alternatif bir rota kullanmaya karar verdik ve bu son şansınız olabilir” dedi.

SLOVAKYA VE PORTEKİZ GÜNEY KIBRIS’TAN YARDIM İSTEDİ

Slovakya ve Portekiz, vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yardım aldı. GKRY Dışişleri Bakanı, bu ülkelerin vatandaşlarının Güney Kıbrıs üzerinden tahliye edileceğini açıkladı.

RUSYA, VATANDAŞLARINI ÜLKEDEN AYRILMAYA DAVET EDİYOR

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın yoğunlaşması nedeniyle vatandaşlarını ülkeden ayrılmaları konusunda uyardı. Büyükelçi, “İsrail’de bulunan tüm Rusya vatandaşları, durum normalleşene kadar ülkeden ayrılmalı” dedi.

BULGARİSTAN: “TAHLİYE GÜVENLİĞİ BİRİNCİL HEDEFİMİZ”

Bulgaristan Dışişleri Bakanı, kendi vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Ayrıca, ayrılmak isteyen vatandaşların riskli bölgeler üzerinden tahliye edilmeleri için bir liste hazırlandığını bildirdi.

İNGİLTERE, VATANDAŞLARINI KAYIT OLMAYA DAVET EDİYOR

İngiltere Başbakanı, vatandaşlarını kayıt olmaya çağırarak, bölgedeki durumu daha iyi değerlendirip kimlerin yardıma ihtiyacının olduğunu öğrenmeye çalışacaklarını açıkladı. Başbakan, yerel makamların sığınak talimatlarına uyulması gerektiğinin de altını çizdi.