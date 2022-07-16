İran ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinde, ziyaret hazırlıklarının ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

TAHRAN’DA SURİYE ZİRVESİ

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra yeniden toplanıyor.