İran ile Suudi Arabistan arasında kritik anlaşma

İran ile Suudi Arabistan arasında kritik bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı açılması konusunda anlaşma imzalandı.

İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı. İki ülke, Çin’de yürütülen müzakarelerin sonunda anlaşmaya vardı. Şii din adamı Şeyh Nimr El-Nimr’in Riyad’da idam edilmesi ve Suudi Arabistan’ın İran’daki temsilciliklerine saldırılması üzerine iki ülke 2016 yılında diplomatik bağlarını koparmıştı.

İran ve Suudi Arabistan, Körfez’de istikrar ve güvenliği tehdit eden ve Yemen’den Suriye’ye Orta Doğu’daki çatışmaları körükleyen düşmanlık yıllarının ardından ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaştı.

Çin’in aracılık ettiği anlaşma, iki rakip Orta Doğu gücünün üst düzey güvenlik yetkilileri arasında Pekin’de daha önce açıklanmayan dört günlük görüşmelerin ardından duyuruldu.

İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan açıklamaya göre Tahran ve Riyad diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştı. Açıklamada “Anlaşma devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine karışmama ilkelerinin teyidini de içeriyor.” denildi.

Suudi Arabistan, Riyad’ın Şii bir Müslüman din adamını idam etmesi üzerine iki ülke arasında çıkan anlaşmazlık sırasında Tahran’daki büyükelçiliğinin basılmasının ardından 2016 yılında İran ile ilişkilerini kesti.

Suudi Arabistan, ayrıca 2019’da petrol tesislerine yapılan füze ve insansız hava aracı saldırılarının yanı sıra Körfez sularında tankerlere yapılan saldırılardan da İran’ı sorumlu tuttu. İran bu suçlamaları reddetti.

Yemen’deki İran’a bağlı Husi hareketi de Husilerle savaşan koalisyona liderlik eden Suudi Arabistan’a sınır ötesi füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi ve 2022’de bu saldırıları Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar genişletti.

Cuma günü İran’ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Shamkhani ve Suudi Arabistan ulusal güvenlik danışmanı Musaed bin Mohammed Al-Aiban tarafından imzalanan anlaşma, 2001 yılında imzalanan bir güvenlik işbirliği anlaşmasının yanı sıra ticaret, ekonomi ve yatırım konularında daha önce imzalanan bir başka anlaşmayı da yeniden aktif hale getirmeyi kabul etti.

Çin’in en üst düzey diplomatı Wang Yi anlaşmayı diyalog ve barış için bir zafer olarak nitelendirirken, Pekin’in zorlu küresel meselelerin ele alınmasında yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

ABD DOĞRUDAN MÜDAHİL OLMADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Suudi Arabistan’ın Pekin’deki görüşmelerle ilgili olarak ABD’yi bilgilendirdiğini ancak Washington’un doğrudan müdahil olmadığını söyledi. Kirby, Washington’un Yemen’deki savaşın sona ermesi için süreci desteklediğini açıkladı.