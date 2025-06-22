İran’ın ABD’ye Yanıtı Merak Ediliyor

ABD’NİN ÇATIŞMAYA DAHİL OLUŞU VE İRAN’IN TEPKİSİ

ABD’nin İsrail ve İran arasındaki çatışmaya doğrudan müdahil olması sonrası, İran’ın yanıtı merakla bekleniyor. İran Devrim Muhafızları, bu saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı ve “üzücü ve tahmin edilemez” bir yanıt verileceğini belirtti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABD’NİN HAREKETLERİNİ ELEŞTİRİYOR

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin “kalın bir kırmızı çizgiyi aştığını” savundu. Arakçi, bombalamalar bağlamında, “Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bakan, karşılık verme seçenekleri bulunduğunu söylemenin yanı sıra, olası bir yanıt sonrası diplomasiye yeniden dönmenin mümkün olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Arakçi’nin Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağı bilgisi verildi.

NÜKLEER ANLAŞMA TARTIŞMALARI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, açıklamalarında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) konusunu da gündeme taşıdı. “İran NPT anlaşmasına artık niye güvensin?” diye sorarak, Tahran’ın anlaşmadan çekilme haklarının bulunduğunu ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ise, İran’ın anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştiren tek ülke olduğunu belirtti.

İRAN’IN OLUŞTURDUĞU STRATEJİK SEÇENEKLER

22 Haziran’daki saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkına hitap ederek İran’daki nükleer tesislerin “tamamen yok edildiğini” açıkladı. BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner, İran’ın karşılık verme konusunda üç stratejik yol seçmesi gerektiğini ifade etti. Birincisi, hiçbir şey yapmamak; bu, İran’ı daha fazla ABD saldırısından koruyabilir ve diplomatik müzakereye dönme imkanı yaratabilir. Ancak bu, İran rejimini zayıf gösterme riskini taşıyor.

İkincisi, sert ve hızlı bir misilleme; zira İran’ın önemli miktarda balistik füzesi mevcut ve hedefleyebileceği yaklaşık 20 ABD üssü var. Son olarak, zamanlama seçeneği; Tahran mevcut gerginliğin yatışmasını bekleyerek sürpriz bir saldırı gerçekleştirebilir. İran ayrıca ABD’ye yardımcı olduğuna inandığı ülkeleri hedef alarak bölgedeki gerginliği artırabilir. ABD’nin bombalamasından birkaç saat sonra ise İran, İsrail hedeflerine doğru yeni bir füze saldırısı düzenledi. Tel Aviv’in bir bölümü ile Hayfa şehrine saldırılar gerçekleştirdi.