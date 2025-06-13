İran’ın Askeri Yetkilisi Öldürüldü

İRAN’IN EN YÜKSEK RÜTBELİ ASKERİ YETKİLİSİ ÖLDÜ

İran’ın en yüksek rütbeli askeri yetkilisi, Devrim Muhafızları Ordusu’nun lideri ve Hava Kuvvetleri Komutanı, İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu” adı altındaki saldırıda yaşamını yitirdi. Bu kayıpların, İran’ın askeri kurumlarında büyük bir şok yarattığı düşünülüyor. Ölümler ile birlikte İran’ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kapasitesinin ciddi şekilde zayıflayabileceği iddiaları gündeme geliyor.

İRAN’DAN CEVAP BEKLENİYOR

Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelerin yakından takip edildiği görülüyor. İran genelkurmayına ait bir sosyal medya hesabında ise dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. İran, yapılan saldırılara daha sert yanıt vermesi beklenirken, İsrail’e ait bir füzenin imha edildiği bir görüntüyü, “Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an” ifadesiyle paylaştı. Bu durum, İran’ın askeri stratejilerini ve misilleme sürecini gözler önüne seriyor.