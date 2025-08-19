İran’ın Başkenti Tahran’da Sergi Var

SANAT VE CİNSİYET TEMASINI BULUŞTURAN SERGİ

İran’ın başkenti Tahran’daki Çağdaş Sanat Müzesi, “Kadınların Sözleriyle” adını taşıyan ve İranlı kadın sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 121’den fazla sanat eserini ziyaretçilerle buluşturuyor. Kadın sanatçıların yaratıcılıklarını ve seslerini ön plana çıkaran bu etkinlik, sanat ve toplumsal cinsiyet temalarını bir araya getiriyor.

ÇEŞİTLİ SANAT DALLARINI KAPSAYAN ESERLER

Tematik olarak düzenlenen sergi, çığır açan kişilikler, portreler, soyutlama, doğa ve manzaralar, günlük yaşam, neo-gelenekselcilik ve toplumsal katılım gibi konularla resim, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı sanat dallarındaki eserleri kapsıyor. Ziyaretçiler, sergi boyunca gelenek ve modernite, kişisel hafıza ve toplumsal tarih, toplumsal kısıtlamalar ile sınırsız yaratıcılık arasında bir diyalog kurma fırsatı buluyor.

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Sergi, 22 Eylül 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Bu çarpıcı sergi, izleyicilere kadın sanatçıların dünyasını daha iyi anlama fırsatı verirken, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili farkındalığı artırmayı da hedefliyor.