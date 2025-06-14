İran’ın Cevabı Sertti, Demir Kubbe Yetersizdi

İRAN’DAN TEL AVİV’E FUZE SALDIRISI

İran, iki farklı dalga halinde 150 füze fırlatarak Tel Aviv’de bulunan Savaş Bakanlığı karargahını iki kez vurdu. Görüntülere göre, en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası da imha oldu. Bu saldırılar sonucunda birçok sivil bina, konut ve işyeri de büyük hasar gördü. İsrail halkı, güvenlik için bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar, evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin çatışmasını kaydederken, bu durumda İsrail’in en büyük savunma sistemlerinden biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurma konusunda yetersiz kaldı. Geçmişte benzer saldırılarda, her biri 300’e yakın füzeye karşı daha etkili olan Demir Kubbe bu sefer ciddi şekilde zorlandı.

HİPERSONİK FÜZELERİN ETKİSİ

İran’ın bu saldırısında çoğunlukla hipersonik özelliklere sahip Fettah-1 ve Fettah-2 füzelerini kullandığı kaydediliyor. Bu füzeler, saatte 1000 kilometre hıza çıkabiliyor ve ileri manevra kabiliyetleri ile dikkat çekiyor. Görüntülerde Demir Kubbe füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin hızla hedeflere yöneldiği gözlemlendi. Bunun yanı sıra, İsrail’in Demir Kubbe’si kendi dost ateşi de gerçekleştirdi. Demir Kubbe’den düşen savunma füzesi parçaları, Tel Aviv’de tahribat yarattı. Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı. Ancak Tel Aviv, İran füzelerinin isabeti sonrası gerçek bir savaş alanı hâline geldi.