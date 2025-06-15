İran’ın Fırlattığı Füzeler Hatay’da Görüldü

İRAN’IN FÜZELERİ HATAY’DA GÖRÜLDÜ

İran tarafından İsrail’e doğru fırlatılan füzeler, yeniden Hatay gökyüzünde belirdi. Füzeler, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Altınözü’nün yanı sıra, Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler gözlemlendi.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI BELİRSİZ

Yetkililer, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği düşünülüyor. Hatay semalarında tespit edilen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.