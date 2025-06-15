İran’ın Füze Tehdidi Netanyahu’yu Korkutuyor!

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARIN NEDENİ

İsrail’in Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’a karşı gerçekleştirilen kapsamlı saldırıların, ülkesine yönelik iki “varoluşsal” tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli olduğunu belirtti. Netanyahu, İran’ın uzun zamandır sürdürdüğü nükleer programının yanı sıra bu hafta sonu İsrail’e karşı fırlatılan 200’den fazla balistik füze ile daha yeni bir tehdit ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

KORKUYLA VURUYORLAR

Amerikan New York Times gazetesine dayandırılan habere göre, İsrail, İran’ı hassas füzeleriyle hedef alarak Tahran’daki petrol tesislerine saldırsa da İran’ın güçlü misilleme yeteneğinden endişe duyuyor. Cuma gecesi yaptığı açıklamada Netanyahu, İran’ın balistik füze üretimini hızlandırdığını ve ayda 300 füze üretme hedefi koyduğunu, bu durumda 6 yıl içinde 20 bin füzeye ulaşılacağını aktararak, “Her biri İsrail şehirlerine düşmeye hazır ‘bir otobüs dolusu patlayıcı’ gibi” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI

İsrailli yetkililerin aktardığına göre, İran, cuma gecesinden itibaren İsrail’e yaklaşık 200 füze ve çok sayıda insansız hava aracı fırlatırken, bunlar Tel Aviv ve çevresindeki Ramat Gan ile Rishon LeZion gibi banliyöleri hedef aldı. Ayrıca, dün gece kuzeydeki Hayfa kenti çevresine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildi. İsrail basını, gerçekleştirilen füze saldırılarında en az 10 İsrailli sivilin hayatını kaybettiğini, 7’si asker olmak üzere 200’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in baş askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, Israil hava savunma sisteminin “dünyanın en iyileri arasında” olduğunu ancak “ulaşılamaz” olmadığını açıkladı.

SALDIRILARDA HANGİ HEDEFLER VURULDU?

Hedef alınan yerlerin çoğunun İsrail şehirlerinde olduğu gözlemleniyor. İsrail, İran’ın özellikle sivil bölgeleri hedef aldığını iddia ediyor. Bunun yanında hassas askeri tesisler ya da altyapı hedeflerinin vurulup vurulmadığına dair bilgi paylaşılmıyor. İsrail, nispeten küçük bir ülke olduğundan, nüfusun yoğun olduğu kıyı ovalarında yaşamakta ve burada da askeri üsler ile kamp alanları bulunmakta. Dün sabah saatlerinde, mermi isabeti alan bir konut bloğu, popüler bir eğlence bölgesinin yanında bulunuyordu. Bu bölge, Tel Aviv’deki ana askeri ve hükümet karargahına da oldukça yakın bir konumda. New York Times haberine göre, hedefin burası olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca, ilerleyen saatlerde füzelerin liman kenti Hayfa’yı da hedef aldığı bildiriliyor. İsrail’in en büyük petrol rafinerisi de Hayfa Körfezi bölgesinde yer alıyor.