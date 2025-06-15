İran’ın Füzeleri Gaziantep’ten Görüldü

İRAN’IN FÜZE ATIŞI GAZİANTEP’TE GÖRÜLDÜ

Gece boyunca İran’ın İsrail’e yönlendirdiği füzeler, Gaziantep’in özellikle güneyinden belirgin bir şekilde görüldü. Kentin çeşitli yerlerinden güneye bakan vatandaşlar, sıralı füzelerin geçiş anlarına tanıklık etti.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Füzelerin geçiş anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, başlangıçta görüntülere anlam veremeyerek panik yaşadı. Ancak daha sonra bunların füzeler olduğunu fark ettiler. Gaziantep’in farklı noktalarından bu füzelerin net bir şekilde göründüğü bildirildi.