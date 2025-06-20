İran’ın Füzeleri, İsrail’de Yıkıma Yol Açtı

ÇATIŞMALARDA BÜYÜK YIKIM

İsrail’in saldırıları ile başlayan çatışmalarda İran’ın İsrail’e yönelttiği füze saldırıları sonrası Ramat Gan bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar, her geçen gün daha da şiddetleniyor. Sırasıyla devam eden çatışmalar, taraflar arasında ağır bir bilanço yaratıyor. İran’ın en son gerçekleştirdiği saldırılarda 20’den fazla füze İsrail’e fırlatıldığı, bu füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 farklı noktayı hedef aldığı açıklandı.

HEDEFTE TEL AVİV VE GÜNEY ŞEHİRLERİ

Füzelerin inşaatlarına doğrudan isabet ettiği şehirler arasında başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon bulunuyor. Güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kenti hedef alındı. Özellikle Birüssebi’yi hedefleyen füze Soroka Hastanesi’ne düşerek önemli hasara yol açtı. Ramat Gan bölgesinde düşen füzeler, ciddi yıkımlara neden oldu ve ağır hasar gören binaların görüntüleri kameralarla kaydedildi.

İSRAİL’DEN GƏNİŞ KAPSAMLI SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş kapsamlı hava saldırıları düzenledi. İran’ın bu saldırılara yanıt vermesiyle çatışmalar daha da arttı. Son bir haftada, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv gibi büyük şehirlerine yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları, kentlerde büyük hasarlara yol açtı. Aynı zamanda, İsrail’in İran’ın kritik şehirlerine yönelik saldırıları da sürmekte. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşarak devam ediyor.