İran’ın Füzeleri, İsrail’e Çarptı

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI TEL AVİV’İ HEDEF ALDI

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine isabet etti. İran’ın gerçekleştirdiği son füze saldırısında, hava savunma sistemlerini aşmayı başaran bazı füzeler Tel Aviv ve çevresine ulaştı. Saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Sabaha karşı İran’dan yapılan yoğun füze atışı sebebiyle İsrail’de geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

GÖRÜNTÜLERDE FÜZELER GÖRÜLÜYOR

Tel Aviv merkezinde en az bir noktaya füze isabet etti. Bu olay sonrasında güçlü bir patlama duyulurken, yoğun dumanlar da yükselmeye başladı. Öte yandan İran’dan atılan füzelerin, işgal altındaki Batı Şeria’daki Beytüllahim bölgesinden görüntülendiği bildirildi. Bu görüntülerde, onlarca füzenin İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine doğru ilerlediği görüldü. İran ile İsrail arasındaki çatışmaların şiddeti giderek artıyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İki tarafın karşılıklı saldırılarında can kayıpları artış gösterdi. İran’da, İsrail’in saldırıları nedeniyle ölenlerin sayısı 224’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi. İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında da ölü sayısının 16’yı bulduğu ifade edildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran’ın dünkü Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam’a düzenlediği saldırıya dair 2 yeni cansız bedene ulaşıldığını, ölenlerin sayısının böylece 9’a çıktığını açıkladı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Böylelikle, İsrail’in saldırılarının ardından İran’ın misillemelerinde ölenlerin sayısının toplamda 16’ya yükseldiği ifade ediliyor.