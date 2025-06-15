İran’ın Füzeleri Mersin’de Görüldü

İRAN’IN FÜZELERİ MERSİN’DE GÖRÜLDÜ

İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler, Mersin’in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçeleri sahil şeridinden görünüm sağladı. O anları cep telefonuyla çeken kişilerden biri bunu ‘yıldız kayması’ olarak tanımlarken, diğer bir genç ise ‘bomba, ne yıldız kayması’ ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUDA KAYDEDİLDİ

İran’ın füzeleri, Akdeniz’e 321 kilometre sahil şeridi olan Mersin’deki Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden görüntülenebildi. Bu olay cep telefonlarıyla kaydedilirken, çekilen görüntülerde peş peşe geçen füzelerin parlayan ışıkları yer aldı. Bu durum, halk arasında dikkat çeken tepkilere neden oldu.