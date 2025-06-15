Haberler

İran’ın Füzeleri Mersin’de Görüldü

İRAN’IN FÜZELERİ MERSİN’DE GÖRÜLDÜ

İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler, Mersin’in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçeleri sahil şeridinden görünüm sağladı. O anları cep telefonuyla çeken kişilerden biri bunu ‘yıldız kayması’ olarak tanımlarken, diğer bir genç ise ‘bomba, ne yıldız kayması’ ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUDA KAYDEDİLDİ

İran’ın füzeleri, Akdeniz’e 321 kilometre sahil şeridi olan Mersin’deki Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden görüntülenebildi. Bu olay cep telefonlarıyla kaydedilirken, çekilen görüntülerde peş peşe geçen füzelerin parlayan ışıkları yer aldı. Bu durum, halk arasında dikkat çeken tepkilere neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Madenciler, Aileleri ile Sürpriz Karşılaştı

Zonguldak'ta madencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, Babalar Günü'nde aileleri sürpriz yaparak onları mutlu etti. Bu organizasyon, aile bağlarını güçlendirme ve emeğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Haberler

Emine Erdoğan’dan Gazze’ye destek mesajı

Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, duygularını Gazze’ye atfederek oradaki durumun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.