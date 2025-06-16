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İran’ın İsrail’e Fırlattığı Füzeler Görüldü

İRAN’DAN FIRLATILAN FÜZELER HATAY’DA GÖRÜLDÜ

İran tarafından İsrail’e yapılan füze saldırısının Hatay bölgesinde, cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde belirlendiği bildiriliyor. Özellikle Antakya, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimlerin yer aldığı videolar dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR YOK

Yetkililerden henüz konuda resmi bir açıklama gelmezken, kaydedilen görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzelere ait olabileceği düşünülüyor. Hatay semalarında görülen füzelerin, belirli bir saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

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