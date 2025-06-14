İran’ın İsrail’e Saldırılarında Bina Vurdu

İRAN’IN HAVA SALDIRILARI VE DİMITRIS ITOUDIS’İN DURUMU

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği hava saldırılarında Fenerbahçe Beko’nun geçmişteki başantrenörü Dimitris Itoudis’in kaldığı binanın da hedef alındığı bildiriliyor. Dün akşam saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına karşılık başlatılan saldırılar, Tel Aviv’in birçok yerini vurdu. İran tarafından fırlatılan füzelerin isabet ettiği binalardan birinin Itoudis’in ikametinin bulunduğu yer olduğu iddia ediliyor.

ITOUDIS’İN FİZİKSEL ZARAR GÖRMEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Olay sırasında memleketi Yunanistan’da bulunan Itoudis’in fiziksel bir zarar görmediği belirtiliyor. Saldırı sonucunda meydana gelen hasara rağmen deneyimli koçun kaldığı dairenin etkilenmediği aktarılıyor. Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Itoudis’in evinin saldırıdan etkilenmediğini vurguladı. Ayrıca, kamuoyundan doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği konusunda da bir uyarıda bulunuldu.

I TOUDIS’İN BAŞARILARI VE GEÇMİŞİ

Dimitris Itoudis, 2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğunu kazanmış bir isim. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko’nun başantrenörlüğünü üstlenmiş olan Itoudis, basketbol camiasında tanınan ve saygı duyulan bir figür olmaya devam ediyor.