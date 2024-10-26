İran’ın Karşılık Senaryosu: 1000 Füze Hazır

İRAN ORDUSUNA SAVAŞ EMRİ

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin dört İranlı yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, ülkenin dini lideri Ali Hamaney, İran ordusuna “savaşa hazır olmalarını ancak aynı zamanda savaştan kaçınmaya çalışmalarını” emretmiş durumda. İsrail, eğer misillemesini yalnızca askeri üsler ve depolarla sınırlı tutarsa, Tahran “yanıt vermemeyi” tercih edecek. Ancak nükleer, petrol veya enerji altyapısını hedef alan, büyük can kaybı ve yıkıma neden olabilecek bir saldırı yaşanırsa, İran sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor.

ORDU TAM ALARMDA

Böyle bir senaryoda İran’ın yanıt planı, İsrail topraklarına 1.000’e kadar balistik füze atışını, Tahran’ın Lübnan, Irak ve Yemen’deki vekilleri aracılığıyla İsrail’e gerçekleştireceği daha fazla saldırıyı ve Basra Körfezi’ndeki enerji tedarikine müdahaleyi kapsıyor. Habere göre, haftalardır İsrail’in misillemesini bekleyen İran, silahlı kuvvetlerini tam alarm seviyesine getirerek, özellikle kritik askeri ve nükleer bölgelerde hava savunmasını güçlendirdi. Gazeteye bilgi veren Devrim Muhafızları’nın iki üyesi, Irak ve Suriye’deki vekil güçlerin kıdemli generallerinin sınır illerine konuşlandırıldığını da aktardı.