İran’ın Natanz Tesisinde Radyoaktif Kirlenme Belirlendi

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE NÜKLEER TESİSLER

İsrail, İran’ın nükleer programında uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine karşı saldırılara başladı. Gelen son dakika bilgisine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit etti.

İSFANAH VE FORDO’DAKİ GELİŞMELER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere dair gelişmeleri yakından izlediklerini ve bu konuda İranlı yetkililerle bağlantıya geçtiklerini belirtti. Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” dedi.

İRAN’DAN CEVAP: “CİDDİ TEHLİKE YOK”

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi verdi. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini yer altındaki yapıları hedef alarak birçok kez füze saldırısına maruz bıraktığını ifade etti. Saldırıların ardından yapılan kontrollerde, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik saptandığını vurguladı. Ancak Kemalvendi, bu kirliliğin yalnızca tesisin içiyle sınırlı olduğunu ve dış çevreye sızıntı olmadığını, dolayısıyla durumun ciddi tehlike arz etmediğini belirtti.