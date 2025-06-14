İran’ın Natanz Tesisinde Radyoaktif Kirlilik Tespit Edildi

NÜKLEER PROGRAMDAKİ SALDIRILAR

İsrail’in, İran’ın nükleer programında uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine yönelik başlattığı saldırılarda, nükleer tesisler hedef alındı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildiğini bildirdi.

TESİSLER İLE İLGİLİ GÖZLEMLER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu konuyla ilgili İranlı yetkililerle temas kurduklarını belirtti. Grossi, ajansın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesindeki nükleer tesislerin durumu hakkında devlet televizyonuna bilgi verdi. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisine yönelik defalarca füze saldırısı düzenlendiğini aktardı. Yapılan kontrollerde, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik saptandığını belirten Kemalvendi, bu kirliliğin tesisin içiyle sınırlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, herhangi bir sızıntının dış çevreye ulaşmadığını ve durumun ciddi bir tehlike arz etmediğini ifade etti.