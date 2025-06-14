İran’ın Natanz Tesisinde Radyoaktif Kirlilik Tespit Edildi

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE NÜKLEER TESİSLER

İsrail’in İran’ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırılarda, uranyum zenginleştirme oranını artırmak amacıyla nükleer tesisler hedef alınmıştı. Son gelişmelere göre; Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit ettiğini bildirdi.

İSFAHAN VE FORDO’DAKİ GELİŞMELER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’da hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerle ilgili durumun incelendiğini ve İranlı yetkililerle iletişime geçtiklerini belirtti. Ajansın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Grossi, “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir” dedi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna verdiği demeçte, ülkedeki nükleer tesislerin durumu hakkında bilgiler paylaştı. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini hedef alarak defalarca füze saldırısı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Saldırılardan sonra yapılan incelemelerde, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik tespit edildiğini belirtti. Ancak bu kirliliğin yalnızca tesisin içiyle sınırlı olduğuna dikkat çeken Kemalvendi, dış çevreye herhangi bir sızıntı olmadığını ve durumun ciddi bir tehlike arzetmediğini ifade etti.