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İran’ın Nükleer Programı Yok Edildi

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a düzenlenen hava saldırıları sonrası verdiği basın toplantısında, “İran’ın nükleer programını yerle bir ettik” ifadesini kullandı. Hegseth, bu saldırıların amacının İran’ın nükleer tesislerini yok etmek veya ona ciddi zararlar vermek olduğunu vurguladı. Bakan, operasyonun İran askerlerini veya İran halkını hedef almadığını da belirtti. Hegseth, “Başkan konuştuğu zaman dünya dinlemeli. Trump barış istiyor, İran da bu yolu seçmeli” şeklinde konuştu.

SALDIRIYI KEŞFETMEK VE HAZIRLIK

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, basın toplantısında saldırının detayları hakkında bilgi verirken, Washington’da sadece birkaç kişinin saldırının zamanlamasından haberdar olduğunu ifade etti. Caine, ‘kandırma operasyonunun başarılı olduğuna’ dikkat çekti. ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgeye ulaştığını söyleyen Caine, saldırıların ‘tamamen görünmez bir şekilde’ gerçekleştirildiğini ve İran uçaklarının havalanmadığını aktardı. Ayrıca, “Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlenmiştir” dedi.

PENTAGON’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Pentagon, düzenlenen operasyona ‘Gece yarısı çekici’ adının verildiğini duyurdu. Açıklamada, saldırının İran’a yönelik bir rejim değişikliği amacı taşımadığı belirtildi. Caine, 125 Amerikan uçağının yakıt ikmal tankerleri ile birlikte saldırıya katıldığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki olası tehditlere karşı hazırlıklı oldukları mesajını verdi.

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