“İran’ın Nükleer Silah Peşinde Olmadığı Belirtiliyor”

PUTİN’DEN İLginç AÇIKLAMALAR

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda dünya genelinde dikkat çeken iki önemli konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna ile olan ilişkiler hakkında konuşan Putin, hem İsrail’e hem de Kiev’e net mesajlar iletti.

İRAN’IN NÜKLEER SORUNU

Putin, İran’ın nükleer silah edinme çabalarına dair ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) herhangi bir kanıt bulamadığını belirtti. İsrail’in bu konudaki kaygılarına da değinen Rus lider, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” şeklinde konuştu. İran’ın nükleer programına ilişkin belirli teknik detayların müzakere edilebileceğini belirten Putin, İsrail’in endişelerinin diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyen Putin, uluslararası topluma diyalog çağrısında bulundu.

UKRAYNA İLE İLİŞKİLER

Ukrayna konusunu da gündeme getiren Putin, Ukrayna halkının büyük bir kısmının Rusya ile dostane ilişkiler kurmak istediğinden emin olduğunu ifade etti. 2022’de İstanbul’da gerçekleşen görüşmelere atıfta bulunan Rus lider, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” dedi. Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak Kiev yönetimine eleştirilerde bulundu. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” diye belirtti.