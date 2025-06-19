İran’ın Nükleer Tesisleri Stratejik Önem Taşıyor

İRAN’IN NÜKLEER HEDEFLERİNE DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR

Tahran’ın güneyinde yer alan ve bir dağın içine gizlenmiş zenginleştirme tesisi, İran’ın nükleer hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda, İsrail’in İran’daki nükleer altyapıyı yok etme çabalarının merkezinde bulunuyor. İsrail’nin İran hava sahasında hâkimiyet sağlamış olması mümkündür; ancak Manş Tüneli’nden daha derin olan Fordo nükleer tesisi, İsrail’in silahları için hâlâ ulaşılmaz konumda. Bu tesisi yok edebilecek güçte bir bombanın yalnızca ABD’nin envanterinde mevcut olduğu düşünülüyor. Böyle bir saldırı, Ortadoğu’daki durumu çok daha tehlikeli hale getirebilir. İran, bu tesisi yalnızca sivil amaçlı olduğunu iddia etse de İsrail, burayı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

FORDO TESİSİ’NİN YERİ VE YAPISI

Fordo tesisi, başkent Tahran’a yaklaşık 96 km mesafede, Kum kenti yakınlarında dağlık bir bölgede bulunuyor. Bu kompleks, aslında İran’ın seçkin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan bir dizi tünelden oluşuyor. İran, Batılı istihbarat servislerinin burayı keşfetmesi sonrasında 2009 yılında bu zenginleştirme tesisinin varlığını kabul etti. Tesiste uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin yer aldığı iki ana tünel ile bir dizi daha küçük tünel bulunduğu düşünülüyor. Fordo’nun yer altındaki derinliği, İsrail ordusu için eşsiz bir zorluk oluşturuyor. Tesisin anlamlı bir hasar alması için yüzeyin çok altına nüfuz edebilecek özel “sığınak delici” mühimmat gereklidir.

SILAH GÜCÜ VE STRATEJİK ANALİZ

İsrail’in bu tür silahlara sahip olduğu kabul ediliyor; fakat bu mühimmatlar yalnızca 10 metre derinliğe kadar etkili olabiliyor. Buna karşın, ABD’nin envanterinde Fordo’yu vurabilecek güçte bir bomba bulunuyor: 13.000 kg ağırlığındaki GBU-57 “Massive Ordnance Penetrator” (MOP). Bu bomba, ağır yapısı sayesinde patladığında yaklaşık 18 metre beton veya 61 metre toprak derinliğine nüfuz edebiliyor. Ancak analistler, Fordo’daki tünellerin yüzeyin 80-90 metre derinliğinde olduğunu belirtiyor ve MOP ile yapılacak bir saldırının, tesisi tamamen yok etme garantisi olmadığını ifade ediyor. Fordo’ya göre daha sığ olan Natanz yeraltı tesisi ise yaklaşık 20 metre derinlikte. İsrail, Natanz’ı daha önce vurmuştu ve uzmanlar şu anda bu tesisin ciddi hasar görmüş veya neredeyse tamamen yok edilmiş olabileceğini düşünüyor.

BOMBARDIMAN UÇAKLARININ STRATEJİK DEĞERİ

ABD’nin Fordo’yu hedef almayı planladığına dair bir gösterge, MOP bombalarını taşıyabilen B-2 hayalet bombardıman uçaklarının, İran’a 3.700 km uzaklıktaki Diego Garcia üssüne konuşlandırılması olabilir. B-2, bu bombaları taşıyabilen tek bombardıman uçağı. Nisan ayı başında Diego Garcia’da altı adet B-2 uçağı görüldü. Ancak bu uçakların hâlâ orada olup olmadığı sonraki uydu görüntülerinde net olarak görülemedi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin eski operasyon başkan yardımcısı Greg Bagwell, ABD’nin B-2 uçaklarını Diego Garcia’dan havalandırmasının, ABD topraklarından göndermeye göre çok daha verimli olduğunu söylüyor. Ancak burada sürekli bir operasyon yapılmadığını belirtiyor ve “Bu özel mühimmatlardan sadece bir ya da ikisiyle hedeflenen tünellerde istenen gedik açılabilir” diyor.

ABD’NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ

ABD, şimdiye dek İsrail’e doğru fırlatılan İran füzelerini düşürmeye yardım etti; ancak İran topraklarına doğrudan bir saldırıya katılmadı. BBC Verify’ın analizine göre, ABD bölgede daha geniş bir rol üstlenmeye hazırlık yapıyor olabilir. Son günlerde ABD’den Avrupa’ya 30 adet askeri uçak sevk edildi. Bunların çoğu, savaş uçaklarını ve bombardıman uçaklarını havada yakıt ikmaliyle destekleyen KC-135 tipi tanker uçaklarından oluşuyor. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü’nün kıdemli analisti Justin Bronk, bu sevkiyatların, ABD’nin “önümüzdeki haftalarda bölgede yoğun muharebe operasyonlarını destekleyecek bir hazırlık yaptığına” dair güçlü bir işaret olduğunu kaydediyor.

ABD BAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çarşamba günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılıp katılmayacağına dair henüz bir karar vermediğini belirtti. Ancak Tahran’a karşı sabrının “çoktan tükendiğini” ifade etti. Trump, “Yapabilirim de yapmayabilirim de. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor” şeklinde konuştu.