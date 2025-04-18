İran’ın Türkiye İle Güçlü İlişkileri Var

İRAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN ORDU GÜNÜ RESEPSİYONU

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Ordu Günü’nün 46. yıl dönümü dolayısıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirdi. Bu etkinliğe, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Askeri Ataşe Toraj Zeinoddin, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, yabancı misyon temsilcileri, savunma ve askeri ataşeler, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetliler katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VURGULANDI

Askeri Ataşe Zeinoddin, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İran ordusu, yaptırımlara rağmen savunma diplomasisini ve üretimini güçlendiriyor, kara, hava ve deniz sınırlarını güvence altına alıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran ve Türkiye’nin birçok sektördeki gibi savunma ve askeri alanlarda da iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “İki ülke silahlı kuvvetleri, tehditler konusunda ortak bir anlayışla bölge istikrarını ve sınır güvenliğini sağlama yönünde gerekli işbirliğini yürütüyor.” dedi. İşbirliğinin sonuçlarına dikkat çeken Zeinoddin, “Ortak sınırlar, uzun yıllar barış, istikrar ve dostluk sınırı olmuştur.” şeklinde konuştu ve Türkiye’yi, “en güvenilir komşularımızdan biri” olarak gördüklerini vurguladı.

TARIHSEL İLİŞKİLERİN GÜCÜ

Büyükelçi Habibullahzade, konuşmasında İran ve Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilerin önemini vurguladı. “Kültürel, turistik, ekonomik ve ticari ilişkiler artıyor, çok yönlü işbirliğini güçlendirme yönünde kararlı bir vizyonla ilerliyoruz.” diyen Habibullahzade, İsrail’in Filistin ve Gazze’deki eylemleri sebebiyle üzüntü içerisinde olduklarını kaydetti. Dayanışma ve kararlı bir tutum gerekliliğine de değinen Habibullahzade, kitle imha silahlarına karşı olduklarını belirterek, “Belirsizliklerin giderilmesi için her türlü müzakereye ve diyaloğa katılmaya hazırız.” dedi. Ordu Günü’nü kutlarken hayatını kaybedenleri anarak, “Yaşasın milletler arası dostluk, yaşasın İran-Türkiye kardeşliği.” diyerek sözlerini tamamladı.

TARİHİ DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yeni, İran’ın Türkiye’nin 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 kilometrelik sınırı olan önemli bir komşusu olduğunu belirtti. Türkiye ve İran’ın tarihsel olarak birbirine yakın iki ülke olduğunu ifade eden Yeni, “Bu bağlar, güçlü kültürel, ekonomik ve dini ilişkilerle destekleniyor.” dedi. Ayrıca, Türkiye ile İran arasındaki dostane ilişkilerin bölgesel işbirliği çerçevesinde geliştiği ve bu ilişkinin her geçen gün “karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle güçlendiği” şeklinde konuştu. Yeni, İran’ın Ordu Günü dolayısıyla İran halkını ve ordusunu tebrik ederek, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun güçlenerek süreceğine olan inancını dile getirdi.