Iran’ın Uranyum Zenginleştirme Raporu Açıklandı

URANYUM STOKU YÜZDE 60’A ULAŞTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hazırladığı rapora göre, İran son üç ayda gerçekleştirdiği nükleer faaliyetlerde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu yüzde 90 seviyesine oldukça yakın bir miktara çıkardı. UAEA, bu raporu Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştı. Raporda, İran’ın 17 Mayıs tarihinde zenginleştirdiği uranyum miktarının 408,6 kilograma ulaştığı, bu miktarın Şubat ayındaki 274,8 kilogramdan ciddi bir artış gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, yüzde 60 zenginleştirilen yaklaşık 42 kilogram uranyumun daha fazla zenginleştirilmesi durumunda atom bombası yapımında kullanılabileceği belirtildi.

NÜKLEER SİLAHSIZ TEK ÜLKE

Raporda, İran’ın bu aşamada uranyum zenginleştiren ancak nükleer silaha sahip olmayan tek ülke olduğu ifade edildi. Bu durumun “ciddi bir endişe kaynağı” olduğu kaydedildi. Tahran’a nükleer programı konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldığı ve UAEA ile tam iş birliği yapılması talep edildiği bilgisi de yer aldı.

TOPLAM URANYUM MİKTARI ARTTI

İran’ın toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 9 bin 247,6 kilograma ulaştığı, bu miktarın Şubat ayına göre 953,2 kilogram arttığı ortaya kondu. Düşük oranlarda da dahil olmak üzere, bu artış dikkat çekiyor.

BİLDİRİMDE BULUNULMAYAN SÜREÇLER

Raporda, İran’ın daha önce bildirimde bulunmadığı Lavisan-Shian, Veramin ve Turquzabad bölgelerinde beyan edilmemiş nükleer maddelerle faaliyet gösterdiği sonucuna varıldığı ifade edildi. UAEA, bu tesislerde yürütülen faaliyetlerle ilgili güvenilir bilgi veremeyen İran’ın, denetim için başvurulan bölgeleri dezenfekte ettiğini açıkladı. Ayrıca, Turquzabad’da daha önce menşei bilinmeyen nükleer malzemelere dair kanıtların bulunduğu bildirildi. Ancak ajans, İran’da şu anda devam eden yapılandırılmış ve gizli bir nükleer silah programına dair somut bir bulguya ulaşamadığını vurguladı.