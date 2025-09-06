İran-Irak İşbirliği Stratejik Olmalı

İRAN-IRAK İŞBİRLİĞİ STRATEJİK NİTELİK TAŞIYOR

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, Irak Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile gerçekleştirdiği toplantıda, “İran ile Irak arasındaki işbirliği stratejik bir nitelik taşıyor. Bugünün şartlarında bu işbirliği ile kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir” açıklamasında bulundu. Tahran’da yapılan buluşmada; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, Bağdat ile Tahran arasındaki güvenlik anlaşması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik işbirliği konuları üzerinde duruldu.

IRAK’IN DOSTLUĞU VE KUVVETİ

Laricani, İran ile Irak arasındaki ilişkileri “stratejik işbirliği” olarak tanımlayarak, “Irak’ı dost, kardeş ve bölgenin güçlü bir ülkesi olarak görüyoruz. İran ile Irak arasındaki işbirliği stratejik bir nitelik taşıyor ve bugünün hareketli şartlarında bu işbirliği ve kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir” dedi.

İSRAİL’İN POLİTİKALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ammar el-Hekim ise yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına vurgu yaptı. “Bu savaş, İsrail rejiminin iddialarının aksine İran’ın bölgedeki etkisini artırdı. İran’ın, Siyonist rejimi ‘kanser tümörü’ olarak nitelendirmekte haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Artık tüm bölge, İsrail’in maceracı politikalarına karşı daha duyarlı hale geldi” dedi.