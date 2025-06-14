İran-İsrail Çatışmaları Devam Ediyor

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İran ve İsrail arasındaki gerginlikler devam ederken, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Programda oldukça coşkulu bir tavır sergileyen Caşın, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kritik projelerden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

OSMANLI TOKADI İFADELERİ VE CANLANDIRMA

Caşın, konuşmakta olduğu sırada Türk tarihine atıfta bulunarak, “Türk’ün Osmanlı tokadını unutmasınlar” dedi. Bu ifadelerinin hemen ardından, Caşın’ın canlı yayında ellerini kullanarak Osmanlı tokadını simüle etmesi stüdyoda şaşkınlıklara yol açtı. Bu renkli anlar, sosyal medya üzerinde hızla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR VE TEPKİLER

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Prof. Dr. Caşın’ın sergilediği performansı esprili bir şekilde değerlendirdi. Bazı izleyiciler ise uzman ismin açıklamalarını, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere karşı duruşunu sembolik biçimde yansıttığını ifade etti.