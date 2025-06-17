İran-İsrail Çatışmaları, Turizm Etkiliyor

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI VE TURİST HAREKETLİLİĞİ

İran ile İsrail arasında 5 gün önce başlayan çatışmalar devam ederken, Van Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki yoğunluk bugün itibarıyla azalma gösterdi. İranlı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi sınırlı bir şekilde sürerken, bu ziyaretlerin büyük kısmı kısa süreli ziyaretlerden oluşuyor. Dünkü hareketliliğe bakıldığında, hem İran’a gidişler hem de Türkiye’ye gelişler daha sınırlı seviyelerde gerçekleşiyor.

İRAN VATANDAŞLARININ DÖNÜŞÜ

Çatışmalara rağmen, İran vatandaşlarının büyük bir kesiminin ülkelerine dönmeyi sürdürmesi dikkat çekiyor. Turistler, İran’dan kalıcı bir şekilde ayrılma düşüncelerinin olmadığını belirtiyor. Aile ziyareti için İran’ın Zencan eyaletine giden Rüya ve Murat çifti, planlarını yarıda keserek Türkiye’ye erken döndüklerini söyleyerek, normalde bir hafta daha kalmayı düşündüklerini dile getiriyor. Çift, “Gece saatlerinde bombalanma yapıldı ancak hava savunma sistemi iyi çalıştı. Yine de tedirgin olduk ve dönmeye karar verdik” ifadesini kullanıyor.