İran-İsrail Çatışması Nedeniyle Tahliyeler Artıyor

İRAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMA ve TAHLİYE ÇALIŞMALARI

İran ve İsrail arasındaki çatışmanın giderek artması nedeniyle birçok ülke kendi vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için harekete geçmeye başladı. Dördüncü gününe giren bu çatışmalar sonucu, vatandaşların tahliyeleri deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve karayolu ile Ürdün ve Mısır üzerinden gerçekleştiriliyor.

ALMANYA, ÜRDÜN ÜZERİNDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Almanya, vatandaşlarının İsrail’den Ürdün’ün başkenti Amman üzerinden tahliye edilmesine yönelik planlamalar yaptığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çarşamba günü bir charter uçuşunun yapılacağını belirtti. Ayrıca, bölgede bulunan tüm Almanya vatandaşlarına irtibat kurmaları için yurt dışındaki vatandaşlar için açılan ELEFAND kriz yönetim listesine kayıt olmaları gerektiğini hatırlattı. ELEFAND listesine kayıt olanlar arasında İsrail’den tahliye olmak isteyenlerin sayısının 4 bin civarına ulaştığı ve bu sayının artmaya devam ettiği bildirildi.

POLONYA ve ÇEKYA DA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Tahliye çalışmaları kapsamında Polonya ve Çekya da vatandaşlarını geri getirmek için adım attı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de bulunan yaklaşık 200 vatandaşını otobüsler ile Ürdün’e tahliye edeceğini açıkladı. Polonya vatandaşlarının Ürdün’den hava yoluyla Varşova’ya götürüleceği belirtildi. Öte yandan, Çekya Dışişleri Bakanlığı, ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarının İsrail’in Tel Aviv’deki büyükelçilikleri ile iletişime geçmesi gerektiğini bildirdi. Çekya’nın büyükelçiliğinden gelen açıklamada ise güvenlik endişeleri dolayısıyla hangi sınır kapılarının kullanılacağı hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

ABD, SEYAHAT UYARISINI ARTIRIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İsrail, Batı Şeria ve Gazze’ye seyahat etmemeleri noktasında uyardı. Açıklamada, “silahlı çatışma, terör ve sivil huzursuzluk” gibi sebeplerle bu uyarının gerektiği ifade edildi. ABD vatandaşlarının ayrıca Lübnan ve Suriye sınırlarına 4 kilometre mesafe içindeki bölgelerden kaçınmaları da tavsiye edilirken, güvenliklerini artırmaları gerektiği üzerine çağrılar yapıldı. Basında yer alan haberlerde, ABD’nin Kudüs’teki büyükelçiliğinin ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşları hakkında bilgi toplamak için bazı hazırlıklar yaptığı aktarıldı.

LİTVANYA’DAN TAHLİYE ÇAĞRISI

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, vatandaşların kara yoluyla tahliye işlemlerine yarından itibaren başlayacaklarını açıkladı. Güvenlik durumunun gergin olduğunu ve hava yollarının kapalı olduğunu vurgulayan Vitkauskas, vatandaşları “Bu son şansınız olabilir” diyerek kayıt olmaya davet etti.

SLOVAKYA VE PORTEKİZ, GÜNEY KIBRIS YARDIMINA BAŞVURDU

Slovakya ve Portekiz gibi ülkeler de vatandaşlarını tahliye etmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden destek istedi. GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bu iki ülkenin vatandaşlarının Güney Kıbrıs yardımıyla tahliye edileceğini açıkladı.

RUSYA’DAN AYRILMA TAVSİYESİ

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. “İsrail’de bulunan tüm Rus vatandaşları, durum normalleşene kadar ülkeden ayrılmalı” diyen Viktorov, vizesiz girebildikleri Mısır üzerinden çıkış yapmalarını önerdi.

BULGARİSTAN, GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ ÜZERİNDE DURUYOR

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Bulgar vatandaşlarının güvenli tahliyesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrılmak isteyenlerin listesinin hazırlandığını ve nispeten daha az riskli bölgeler üzerinden tahliye yapılacağını belirtti.

İNGİLTERE’DEN KAYIT ÇAĞRISI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’de bulunan İngiliz vatandaşlarına kayıt olmaları yönünde çağrıda bulundu. İngiliz yetkililer, yerel makamların talimatlarına uymalarını hatırlatırken, kendilerine ait bir portal aracılığıyla vatandaşların kaydolmalarını sağlamak üzere hazırlık yaptıklarını ifade etti.