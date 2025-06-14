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İran, İsrail’e Balistik Füzelerle Saldırdı

İRAN’IN KARŞI SALDIRILARI

İran, İsrail’e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği karşı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 172 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail’in İran’a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından, İran ordusu ‘Gerçek Vaat-3’ adı altında bir operasyon gerçekleştirdi.

İLK SALDIRILARDA KAYIPLAR

İran’ın yaptığı ilk saldırıda yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılar sonucunda ise 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. İran ordusunun karşı saldırılarından bu yana hastanelere 172 yaralı kişinin getirildiği ve bunların birçoğunun durumunun hafif olduğuna dikkat çekildi.

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