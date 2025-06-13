İran, İsrail’e Füze Attı

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI TEL AVİV’DEKİ HÜKÜMET BİNASINI HEDEF ALDI

İran’ın İsrail’e yönlendirdiği füzelerden birinin Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı’nın yakınına düştüğü öğrenildi. İsrail Ordu Radyosu, füzelerden birinin bu kritik noktaya isabet ettiğini ve füze saldırısı sonucunda çıkan yangın için müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, İran’dan İsrail’e 150’den fazla füze fırlatıldığı ve olası üçüncü dalga saldırısına karşı önlemler alındığı belirtildi.

AÇIKLAMALAR VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, güvenlik açısından sığınaklardan çıkılabileceği fakat yine de sığınakların yakınlarında kalınması gerektiği uyarısında bulunuldu. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da yaptığı duyuruda, saldırılar sonucu 2’si ağır, 2’si orta derecede olmak üzere toplamda 7 kişinin yaralandığını aktardı.