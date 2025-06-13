İran, İsrail’e Füze Fırlattı

İRAN’IN İSRAİL’E YAPTIĞI MISILLEMELER

İran, İsrail’e yönelik bir misilleme başlatırken, Tel Aviv’in sürekli olarak yaptığı saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin süren İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini ve 2 İsrail savaş uçağını da başarıyla düşürdüğünü duyuruyor. Savaş durumu ortaya mı çıkıyor?

MİSİLLEME SALDIRISI VE Füze Fırlatmaları

İran ordusu, misilleme amaçlı saldırılar gerçekleştirerek İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv semalarında birçok roketin görüldüğü bildirilirken, bazı bölgelerden dumanların yükseldiği belirtildi. İran’dan atılan füzelerin İsrail’de 7 farklı noktaya isabet ettiği ve bu alanlardaki çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL ORDU RADYOSU VE SAVUNMA AÇIKLAMALARI

İsrail ordu radyosunun yaptığı habere göre, isabet eden noktalar üzerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydediliyor. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan onlarca füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu belirtiyor. İran’ın füzeleri nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar çalıyor ve güvenlik önlemleri artırılıyor.

SAVUNMA GÜÇLERİ VE HAVA TEHDİTLERİNE YANIT

Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin saldırılar sırasında birçok füze ve İHA’yı etkisiz hale getirdiğini açıklıyor. İki İsrail savaş uçağının vurulduğu bildiriliyor. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılamaya hazır olduğu vurgulanıyor. İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin sert ve kararlı bir yanıt alacağı ifade ediliyor.