İran, İsrail’e Füze Saldırıları Yaptı

İran Dini Liderinden Dikkat Çeken Paylaşım

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabında manşetlerde yer edecek bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı bir dönemde gerçekleştirildi. Video içeriğinde, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri dikkat çekti. Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” sözü belirtildi.

İsrail’in Geniş Kapsamlı Saldırısı

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst kademelerine yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi 20’ye yakın üst düzey askeri yetkili ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Sivil kayıplar ise 78 olarak açıklandı.

İran’ın Misilleme Girişimi ve Sonuçları

İran, İsrail’in saldırılarına karşı gece yarısı karşı hamle yaptı. Tahran yönetimi, Tel Aviv’i vurarak saldırıların devam edeceğini ifade etti. İran ordusunun balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede 3 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralananların çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.